Sabatini certo del suo paragone: "Pavlovic non ha nulla da invidiare a Bastoni"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sulla difesa del Milan: “Qualcosa è cambiato ovviamente nel Milan anche in difesa, poi io penso che per quel reparto ci sia un concetto su cui si debba riflettere senza preconcetti e sena bandiere, che sia in estate, primavera o inverno: il rendimento della difesa del Milan è di una quindicina di gol in meno subiti rispetto all’anno scorso, ma i difensori sono gli stessi, Tomori, Gabbia, Pavlovic e Maignan. Anzi, a dirla tutta Thiaw è stato venduto a oltre 40 milioni ed è arrivato De Winter a una ventina, non sono arrivati Nesta o Thiago Silva al Milan. Quindi, con questo, non sto facendo il discorso Theo Hernandez-Bartesaghi, non voglio approfittarmene, contiamo pure Davide come un esterno di centrocampo e fuori da questa analisi, ma le disamine dovrebbero sempre basarsi sui numeri e non su altri discorsi quando si valuta il rendimento di questa squadra in questa stagione. Quattro difensori che a distanza di una stagione prendono quindici gol in meno.

Matteo Gabbia è ormai diventato un pilastro, Bartesaghi è esploso, Pavlovic non ha nulla da invidiare a Bastoni. Bartesaghi, per le prime cinque o sei partite è rimasto a guardare e poi, dopo essere entrato in campo contro la Juventus, nessuno gli ha più tolto il posto da titolare, se non Estupinan, più esperto ed impiegato nel derby. Questi calciatori crescono con Max Allegri e tutti gli allenatori bravi, poi è vero che, per maturare, hanno bisogno di gente esperta e di spessore in campo, individualità in grado di prendere per mano la squadra”.