Tomori: "Allegri ci ha trasmesso voglia di vincere e di soffrire pur di non prendere gol"

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Momento clou della stagione per il Milan che, tra due giorni, domenica sera a San Siro alle ore 20.45, affronterà la Juventus in un big match che mette l'Europa che conta in palio: con una vittoria la Champions League sarebbe decisamente vicina, con una sconfitta o un pareggio ci sarebbe ancora tanto da sudare dalle parti di Milanello. Protagonista sarà Fikayo Tomori che quest'anno ha ritrovato una certa continuità in campo con Allegri: il centrale inglese è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Tomori su Massimiliano Allegri e su cosa ha cambiato dal suo arrivo a Milanello: "Appena arrivato ci ha ricordato che negli ultimi 2-3 anni avevamo subito tante reti e che lui voleva portare più solidità in difesa. Non potevamo finire dove volevamo se in ogni gara subivamo 2-3 reti... Ci ha trasmesso il desiderio di soffrire pur di non prendere gol e la sua voglia di vincere. Noi giocatori siamo contenti con lui perché è una brava persona e un allenatore molto preparato"