Nesta: "Spero che il Milan arrivi lontano con Allegri. È migliorato rispetto al 2011"

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Sandro Nesta sul Milan attuale e sull'evoluzione come tecnico di Massimiliano Allegri che lo allenò nel 2011 quando i rossoneri vinsero lo Scudetto: "Io spero che il Milan arrivi lontano con Allegri: per me non è lo stesso del 2011, è migliorato nella gestione dei giocatori, nel capire dove si trova. Lui dal Cagliari è venuto al Milan in una squadra che stava invecchiando e che aveva vinto tanto: non era facile gestire i fine carriera dei calciatori come noi. Per me è stata una grande scuola. E adesso ha fatto un salto in avanti".