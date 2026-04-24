Nesta: "Vorrei avere la serenità che Ancelotti ha e trasmette"

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Nesta su cosa vorrebbe rubare a Carlo Ancelotti come allenatore: "Io non ho preso niente da Ancelotti: lui vince sempre e io l’anno scorso le ho perse quasi tutte. Non ho preso niente, mi sa (ride, ndr). Quello che vorrei avere è la sua serenità che ha e che trasmette: io non dormo quando ci sono le partite, se perdo sto chiuso in casa e non parlo neanche con mia moglie. La serenità che ha Ancelotti gliela invidio".