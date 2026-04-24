Nesta parla di quello che darebbe pur di tornare a giocare con Lazio, Milan o in Champions

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sandro Nesta parla di quello che darebbe pur di tornare a giocare con Lazio, Milan o in Champions: "Io mi vendo un dito per fare di nuovo tre stagioni: alla Lazio o al Milan, per fare una partita di Champions… Adesso alleno ma io sono rimasto giocatore: è stato troppo figo giocare a calcio, troppo bello. Quando entravi a San Siro la sera per giocare in Champions e mettevano la musica dei Guns N’ Roses: ti veniva la pelle d’oca, ti sentivi un leone. Rivivere quella roba lì non ha prezzo. La cosa che mi manca di più è il riscaldamento".