AIC e AIAC spingono per Maldini con un ruolo nella prossima governance FIGC

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Umberto Calcagno, che dal 2020 ricopre l'incarico di Presidente dell'AIC - Associazione Italiana Calciatori, ieri ha parlato a margine dell'incontro che l'AssoCalciatori e l'AssoAllenatori hanno avuto con i due candidati alla Presidenza FIGC, attualmente in corsa: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Calcagno ha espresso un suo desiderio che rispecchia quello dell'associazione che rappresenta: "Abbiamo condiviso gli aspetti più importanti di ciò che immaginiamo si debba fare sia riguardo al Club Italia, sia sul coinvolgimento nella parte apicale di un ex calciatore che abbia un ruolo importante".

Sulla Gazzetta dello Sport viene condiviso e segnalato con attenzione, per questo incarico apicale per un ex calciatore, il nome di Paolo Maldini. Per la rosea è questo il profilo ideale sia per l'AssoCalciatori che per l'AssoAllenatori. L'ex capitano e dirigente del Milan, nonchè capitano della Nazionale italiana, è un uomo di esperienza e di grande prestigio anche internazionale: inoltre ha buoni rapporti e contatti sia con Malagò che con Abete, dunque potrebbe ritorvarsi sulla stessa lunghezza d'onda. Per il momento Maldini non si è ancora mai espresso in merito.