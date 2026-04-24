Gozzini: "Giusto che Allegri negli incontri con Furlani chieda garanzie di investimenti su giocatori di qualità ed esperienza"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'incontro tra Tare, Furlani e Allegri a Casa Milan: "Un incontro in sede per aggiornarsi sul momento della squadra e per nuove proiezioni sul futuro: ieri mattina Casa Milan è stata la base dell’appuntamento tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera, l’ad Furlani e il ds Tare. Un vertice di routine, come era successo la scorsa settimana a Milanello e risuccederà anche oggi proprio al centro sportivo rossonero, quando Furlani farà di nuovo visita a gruppo e staff.

A fine stagione gli argomenti non mancano: le prossime partite, a cominciare dalla sfida di domenica sera alla Juve, decisive per l’obiettivo che il Milan si è posto, e cioè un piazzamento Champions. E poi i programmi per la stagione 2026-27. "Non bisogna pensare a distanza di due-tre mesi, ma di uno-due anni", aveva detto Max alla vigilia della partita di Verona. "Se noi siamo indietro? No". E infatti le riunioni di questi giorni servono a delineare le strategie, mercato ovviamente compreso. "Ho iniziato un percorso qui e intendo proseguirlo", aveva aggiunto l’allenatore dopo l’ultima vittoria. Giusto, dopo il lavoro di quest’anno, che Allegri chieda garanzie di investimenti su giocatori di qualità ed esperienza. Per continuare a crescere (Max lo ha fatto portando la squadra dal nono al secondo posto) servono innesti di livello".