Bianchin su Leao: “Se arrivano offerte il Milan le ascolterà, valore un po’ abbassato”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che ha parlato di varie tematiche legate ai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Leao è in vendita? "Quando si dice così sembra che sia un giocatore che non vuoi più, da mandare via a qualsiasi costo. Se arriva una proposta la si terrà in considerazione, diciamo che non siamo più nel tempo in cui l'offerta doveva essere assolutamente indecente per convincere il Milan a privarsi di Rafa Leao. In questo momento io credo che in caso di offerta il Milan si siederà al tavolo. È cambiato magari un po' il mercato esplicito, il valore lo stabilisce l'offerta e la sola vera offerta concreta era quella del Chelsea nell'ordine degli 80 milioni. Negli ultimi mesi direi Bayern e Barcellona i club che si sono interessati di più senza però arrivare a un'offerta. In questo momento si parte da zero. Qual è il valore di Leao in questo momento? Ho chiesto a due società che fanno queste cose con l'intelligenza artificiale e devo dire che mi hanno dato risposte abbastanza diverse. Una nell'ordine dei 70 milioni l'altra nell'ordine dei 50".