Compagno difficile da sopportare? La risposta di Nesta è sorprendente

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Sandro Nesta sul compagno con cui ha fatto più fatica: "Compagno che non ho sopportato? Siamo talmente amici che posso dirlo: io con Clarence (Seedorf, ndr) ho avuto veramente dei periodi dove abbiamo rischiato di picchiarci, almeno tre volte. Lui ha un carattere molto forte e là dentro ci siamo scontrati all’inizio: lui diceva bianco e io dicevo nero. Poi invece, dopo la terza volta, siamo diventati amici per la pelle".