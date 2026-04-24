Letizia: "Per una volta, riuscirà Furlani a capire l’importanza di soddisfare l’allenatore e anche le aspettative da Milan della piazza?"
Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sull'operato di Giorgio Furlani: "Per una volta, riuscirà finalmente Giorgio Furlani a capire l’importanza di provare a soddisfare in primis l’allenatore, ma, cosa non banale, anche le aspettative “da Milan” della piazza? Un grande acquisto, invece che l’ennesima mossa da (non) “capiscer”, contribuirebbe anche a togliere un po’ di pressione alle tante critiche, ormai più che comprensibili, che piovono su Casa Milan. “D’Alema, dì una cosa di sinistra”, urlava Nanni Moretti in Aprile: Furlani, fa una cosa da Milan, mi verrebbe oggi da replicare.
Comprare il centravanti giusto e non l’ennesimo scarto del Chelsea sarebbe forse il miglior segnale possibile da dare anche ai detrattori o agli scettici: un modo per dire coi fatti “ho capito” e provare a ripartire, se non da zero, almeno dimostrando buona volontà. Anche perché, qui il tasto più sensibile ai piani alti: sarà davvero conveniente economicamente continuare a spendere cifre considerevoli (Nkunku impatta a bilancio quasi 18 milioni all’anno) per giocatori inadeguati sperando prima o poi di azzeccare quello giusto? Un vecchio proverbio diceva “Chi più spende, meno spende”: ormai sembrerebbe abbastanza chiaro che la saggezza popolare sia più vicina alla mentalità del calcio di quanto non lo sia l’alta finanza".
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