Bucciantini: "Il Milan deve blindare la qualificazione in Champions, facendo punti contro la Juve, altrimenti in volata rischia di soffrire"

vedi letture

Marco Bucciantini, opinionista, si è così espresso a Radio Napoli Centrale sulla corsa Champions: "La Juventus la vedo meglio; il Como viene da un momento in cui ha dato tanto e raccolto poco, bisogna vedere come reagirà adesso. Il Milan deve blindare la qualificazione, facendo punti contro la Juventus, altrimenti in volata rischia di soffrire. La Roma sta vivendo una fase di separazione interna e in questi contesti è sempre difficile fare bene nel finale di stagione”.

Conte, panchine e futuro del calcio italiano

“Antonio Conte dove allenerà la prossima stagione? Tra Roma, Napoli e Nazionale lo vedo ancora a Napoli. Non lo vedo alla Roma e spero che la Nazionale vada avanti. Io non richiamerei nessuno che ha già lasciato l'Azzurro. La Nazionale non deve essere una stanza di compensazione. Ci sono allenatori come Conte e Mancini che hanno fatto anche bene, ma hanno detto basta con la Nazionale. Oggi sono meno convinto che Conte possa lasciare il Napoli rispetto allo scorso anno. Lui fa strategie di comunicazione, lascia aperte le strade. Sono deluso da questo modo di comunicare, ma dal punto di vista della professione è formidabile. Il Napoli ha comprato tanti giocatori e sono forti adesso, è un instant team. Ma per le società italiane non è possibile rivoluzionare tutto ogni anno: il Napoli ha fatto tanto nelle scorse sessioni di mercato e può ancora prendere 3-4 giocatori. A prescindere è competitivo. So che con Conte si è sempre al massimo".