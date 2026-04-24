Nesta: "Regolamento folle: arbitri hanno dimostrato di essere incapaci ad applicarlo"

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di dura critica di Sandro Nesta sul livello degli arbitri italiani e sull'uso del Var: "Il regolamento è folle: troppo complicato per gli arbitri che, in più, hanno dimostrato di non essere capaci ad applicarlo. Troppi casini e si fischia sempre di più, invece di fischiare sempre di meno: così il calcio è sempre più lento ed è sempre più noioso".