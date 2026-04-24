Italia ripescata ai Mondiali? Interviene anche Trump: cosa ha detto il presidente Usa
MilanNews.it
(ANSA) - WASHINGTON, 23 APR - 'Non ci sto pensando più di tanto". Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, come suggerito dall'inviato speciale del tycoon, Paolo Zampolli, nel resoconto del Financial Times.
"Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all'Iran, ndr) che non possono venire", ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, invitato a rispondere da Trump. "Tuttavia, non so da dove provenga questa voce", ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma "non vogliamo persone legate ai pasdaran". (ANSA).
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