Olivero: "Ora un piazzamento tra le prime quattro è sicuramente accettabile, ma da agosto per Milan e Juve si dovrà lottare per lo Scudetto"

vedi letture

Giovan Battista Olivero, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle stagione di Juventus e Milan: "Sin dall’inizio delle rispettive avventure sulle panchine di Milan e Juve, pur utilizzando due stili comunicativi abbastanza diversi, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno sfruttato gli appuntamenti con la stampa per fare ciò che ci si aspetta dai tecnici di una grande squadra: hanno alzato l’asticella delle ambizioni, mettendo insieme l’aspirazione minima ma anche massima della stagione in corso (la qualificazione alla Champions era il traguardo più logico, per la potenzialità della rosa e il gap tecnico dall’Inter) e la prospettiva di un necessario salto di qualità nella prossima.

A Casa Milan e alla Continassa sanno che il campionato 2026-27 dovrà essere quello della ritrovata competitività: adesso un piazzamento tra le prime quattro (ancora da blindare) è sicuramente accettabile, ma da agosto l’obiettivo dovrà essere quello di contendere lo scudetto all’Inter. Non necessariamente vincerlo, perché l’obbligo del successo sarebbe una forzatura. Ma provarci davvero, quello sì. Poche settimane fa il Milan ha finto di credere nell’impresa, grazie all’improvviso calo dell’Inter. Ma è bastato che i nerazzurri si alzassero sui pedali per rimarcare la differenza: i rossoneri hanno la lingua di fuori come succede a chi prova a tenere il ritmo di Pogacar. Prima o poi arriva il momento in cui il ciclista sloveno saluta e se ne va e lo stesso ha fatto la squadra di Chivu".