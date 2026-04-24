Di Marzio sottolinea: "Comotto è giovanissimo ed è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello Spezia"

>Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso nel podcast in collaborazione con TMW sui giovani italiani: "La Serie B si prepara davvero a dare altri talenti non solo alla Serie A ma magari anche al futuro della nostra nazionale e al di là di quelli che sono stati i convocati Rabaldini penso anche a Cristian Comotto che allo Spezia sta facendo un'ottima stagione, nonostante anche in questo caso lo Spezia stia lottando per salvarsi, eppure Comotto giovanissimo è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, penso a Liberali che nel Catanzaro, anche lui dopo aver lasciato il Milan, lui a titolo definitivo mentre Comotto in prestito, anche lo stesso Liberali si è imposto a Catanzaro, inizialmente ha fatto un po' di fatica, più panchina, adesso è un giocatore preziosissimo per la squadra di Aquilani, penso anche a altri giocatori come Tornoli del Modena, ragazzo difensore di grande affidabilità, penso a Colombo del Monza che sta crescendo tantissimo ed è diventato anche lui un perno importante della squadra di Bianco, penso a Conti della Sampdoria, a proposito di portieri penso anche a Martinelli, sempre della Sampdoria, è arrivato dalla Fiorentina".