Valzer di panchine in Premier: Maresca al City se va via Guardiola

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(ANSA) - ROMA, 24 APR - Enzo Maresca è il principale candidato per la panchina del Manchester City. Nel valzer di allenatori in Premier - che ha vissuto una stagione record tra esoneri e addii anticipati - si inserisce anche l'italiano, rimasto senza squadra dopo aver lasciato il Chelsea. E secondo la stampa britannica potrebbe infatti sostituire Pep Guardiola a fine stagione: i tabloid scrivono che ci sono stati colloqui positivi per un suo possibile ingaggio come successore del suo ex mentore. Guardiola, 55 anni, ha ancora un anno di contratto con i Citizens, ma il club vuole essere pronto nel caso in cui il catalano decida di cambiare. In Spagna sottolineano che per Guardiola si fa strada l'ipotesi della panchina della Nazionale italiana. Quanto al possibile passaggio di testimone con Maresca al City, un potenziale ostacolo nella trattativa sarebbe rappresentato dagli obblighi contrattuali che il tecnico avrebbe ancora con il club londinese.

Guardiola potrebbe decidere di rispettare il suo contratto, ma in Inghilterra è sempre più forte la sensazione di un grande cambiamento in arrivo all'Etihad Stadium, che costringerebbe il City a un piano B. Lo stesso Guardiola ha definito Maresca "uno dei migliori allenatori al mondo" e ha descritto il lavoro dell'italiano al Chelsea come eccezionale. I due hanno un rapporto stretto, avendo lavorato insieme al City. Maresca era l'assistente di Guardiola quando il City ha vinto la Champions League nel 2023 ed è un estimatore dello stile di gioco di Guardiola. (ANSA).