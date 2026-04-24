MN - Oggi presenti a Milanello Furlani, Tare ed anche il presidente Scaroni
Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi a preparare in quel di Milanello l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro contro la Juventus. Nessuna novità sul fronte squadra, visto e considerato che tutti i giocatori sono a disposizione di mister e staff.
Al seguito della squadra oggi ci sono stati però degli ospiti speciali. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il presidente Paolo Scaroni hanno seguito l'allenamento della squadra di Allegri alla vigilia di un weekend importante. Non solo. Queste importanti figure istituzionali del club si sono intrattenute al centro sportivo di Carnago, dove hanno pranzato.
di Antonio Vitiello
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