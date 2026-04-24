Tomori: "Voglia di giocare il Mondiale. Italia? Mi spiace per il mio amico Tonali"

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Momento clou della stagione per il Milan che, tra due giorni, domenica sera a San Siro alle ore 20.45, affronterà la Juventus in un big match che mette l'Europa che conta in palio: con una vittoria la Champions League sarebbe decisamente vicina, con una sconfitta o un pareggio ci sarebbe ancora tanto da sudare dalle parti di Milanello. Protagonista sarà Fikayo Tomori che quest'anno ha ritrovato una certa continuità in campo con Allegri: il centrale inglese è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Tomori sul Mondiale mancato dall'Italia e sulla possibilità di andarci con l'Inghilterra: "Ho speranza e la voglia di giocare il Mondiale. Darò tutto in questo finale di stagione perché avvenga. Mi dispiace invece per la vostra Nazionale e per Tonali, che è mio amico: in Bosnia tifavo per gli azzurri ed ero convinto che potessero farcela"