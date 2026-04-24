Bellinazzo: "Modric abbiamo visto cosa ha dato al Milan, De Bruyne non ha dato niente al Napoli"

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Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, si è così espresso su Radio Tutto Napoli sulle differenze tra Modric e De Bruyne: "De Bruyne? Le aspettative erano altissime per un giocatore di questo livello. Modric abbiamo visto cosa ha dato al Milan, De Bruyne non ha dato niente al Napoli complice l’infortunio, certo, ma anche una difficoltà forse anche ad inserirsi nel progetto tattico di Conte. È sembrato spesso un corpo estraneo, come se non avesse mai trovato il suo equilibrio nel sistema. Questo è un equivoco che il Napoli si porta dietro e che pesa anche molto economicamente: bisognerà ragionare molto e capire se è un lusso che il club può ancora permettersi”.

De Bruyne, ma anche Lukaku fa discutere. Il Napoli può tornare a una linea diversa e più sostenibile sul mercato?

“Sì, ed è esattamente la linea che ha dato ADL per il prossimo calciomercato. I tanti infortuni sono anche legati a una rosa mediamente più anziana. Il Napoli deve tornare a fare il Napoli: capace di scoprire talenti, gioielli, valorizzarli e generare anche delle plusvalenze. Senza nuove fonti di ricavo strutturali per sostenere il bilancio deve mantenere l'equilibrio col monte ingaggi. Giocatori come De Bruyne e Lukaku puoi permetterteli, ma non tanti insieme, è una parentesi destinata a chiudersi”.