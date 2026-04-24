Nesta su Modric: "Dai tempi di Pirlo non vedevo a San Siro un giocatore così forte"

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Alessandro Nesta elogia Luka Modric e lo incorona: "A Modric direi di continuare: è fantastico. Ho visto una partita che ha fatto a San Siro, una delle prime, e mi sono detto che era dai tempi di Pirlo che non vedevo a San Siro un giocatore così forte. Poi un giocatore con quel fisico che riesce a fare quelle robe, un giocatore fantastico: è un fuoriclasse, lo metto al livello di Andrea Pirlo".