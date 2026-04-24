Da Torino: la sensazione è che Yildiz contro il Milan non ci sarà

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Secondo quanto riportato dall'inviato Camillo Demichelis di TMW per le vicende di casa bianconera, "la Juventus, ieri, ha proseguito la marcia di avvicinamento alla gara contro il Milan. Dal fronte acciaccati non sono arrivate ancora buone notizie. Infatti, Kenan Yildiz, Emil Holm e Khéphren Thuram hanno svolto un allenamento differenziato. Le loro situazioni sono però diverse, con il turco e il francese che stanno seguendo un programma di gestione dei carichi di lavoro per risolvere i rispettivi problemini. Yildiz deve convivere con un’infiammazione al ginocchio, con la speranza di poter essere titolare per il match contro il Milan senza sentire troppo fastidio. La sensazione è che il numero 10 juventino contro i rossoneri non ci sarà.

Poi spetterà a Spalletti decidere se affidargli la maglia da titolare oppure no. Anche Thuram viaggia verso la convocazione per la gara contro il Milan. Mentre, per quanto riguarda Holm, la situazione appare un po’ più delicata, visto che non ha riportato nessuna lesione al polpaccio, ma servirà prudenza. Infatti, lo svedese di recente è stato fermo per circa un mese e mezzo, perciò non si vorrà correre nessun rischio. La buona notizia arriva, invece, da Adzic, che ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo".