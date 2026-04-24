Tomori: "Importante ripartire a Verona e ci siamo riusciti: spirito e morale più alti"
Momento clou della stagione per il Milan che, tra due giorni, domenica sera a San Siro alle ore 20.45, affronterà la Juventus in un big match che mette l'Europa che conta in palio: con una vittoria la Champions League sarebbe decisamente vicina, con una sconfitta o un pareggio ci sarebbe ancora tanto da sudare dalle parti di Milanello. Protagonista sarà Fikayo Tomori che quest'anno ha ritrovato una certa continuità in campo con Allegri: il centrale inglese è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Il parere di Tomori sull'ultima vittoria e sul periodo negativo: "Grazie alla vittoria a Verona, abbiamo iniziato bene la settimana. Dopo due ko, era importante prendere i tre punti al Bentegodi e lo abbiamo fatto. Ora lo spirito e il morale sono più alti. Periodo di flessione? Non lo so. Potevamo fare meglio diverse cose come l'ordine tattico in una gara o la qualità dei passaggi in un'altra, ma nell'arco della stagione certi errori purtroppo capitano. L'importante è ripartire e noi a Verona ci siamo riusciti, pur non offrendo una grandissima prestazione"
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