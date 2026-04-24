Aldo Serena sicuro: "Pulisic e Leao peggior anno in rossonero"

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In occasione del big match di domenica sera che, alle 20.45 sul palcoscenico di San Siro, metterà una di fronte all'altro Milan e Juvnetus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport un doppio ex della gara come l'attaccante e oggi opinionista Aldo Serena. La partita mette in palio punti pesantissimi, quasi definitivi, per la lotta Champions League e pone di fronte due squadre che hanno avuto diversi punti di contatto nell'arco di questa stagione, vissuta forse in maniera speculare. Un estratto delle dichiarazioni di Serena.

Le parole di Aldo Serena sul problema delle punte per i rossoneri: "Fullkrug e Gimenez non si sono riusciti a inserire bene e i vari Pulisic e Leao sono incappati - forse - nel loro peggior anno in rossonero. Hanno reso al di sotto delle loro capacità pur essendo quelli su cui Allegri puntava per scardinare le difese avversarie. Il fatto è che il modo di giocare di Allegri contemplerebbe una punta di un determinato tipo. Fullkrug per poter rendere avrebbe bisogno di due esterni che lavorino per lui e che gli servano cross a profusione. Gimenez pure, perché non sa inventarsi il gol a 30 metri dalla porta. Max in rosa avrebbe due frecce come Leao e Pulisic, ma gli manca l'arco per scoccarle..."