Serginho: "Se la nuova società vuole vincere in Europa, Leao deve rimanere"

Intervistato da Tuttosport, Serginho ha parlato così della situazione contrattuale legata a Rafael Leao: "Ogni giocatore ha il suo momento. Lui sta bene qui. Si deve però capire la voglia dell'atleta. La decisione deve essere presa in accordo col giocatore e col procuratore. La nuova società del Milan deve scegliere cosa vuole diventare. Se vogliono costruire una squadra vincente pure in Europa, come sempre è stato, è chiaro che Leao deve rimanere. Se invece vedono il calcio come un business e hanno un'altra idea, potrebbero realizzare una corposa plusvalenza".