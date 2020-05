Serginho su Paquetá: "Il calcio italiano è difficile, deve ritrovare fiducia"

L'ex terzino rossonero Serginho, intervenuto nella diretta Instagram di Carlo Pellegatti, ha parlato così di Lucas Paquetá:

Su Paquetá: “Il calcio italiano è difficilissimo, se non riesci a trovare uno schema tattico adatto a te allora fai fatica. Ha grandissima qualità ma non riesce a trovare un ruolo in questo Milan. Se non ragioni velocemente troverai sempre difficoltà. Vedo che al Milan gli manca fiducia, gli manca serenità. Ma se riesce a ritrovare queste cose allora può sicuramente essere un giocatore importante per questo Milan”.