Sergio Conceiçao a MTV: "La rimonta? I gol valgono al primo e all'ultimo minuto"

Sergio Conceiçao ai microfoni di Milan TV ha commentato il successo in rimonta del Milan contro il Como per 2-1:

Sull'ennesima rimonta

"I gol valgono al primo minuto e all'ultimo. Oggi abbiamo avuto un avversario con qualità. Penso che siamo entrati bene in partita, con 2-3 palle gol che non abbiamo concretizzato. Loro hanno segnato, abbiamo avuto dubbi a tutti i livelli. Abbiamo aggiustato le cose, facendo un secondo tempo non dico brillantissimo ma nel quale siamo stati capaci di fare due gol. Sono contento anche per i giocatori che quando entrano danno il massimo e questo significa che c'è un bel gruppo".

Sulla sofferenza patita contro il Como

"Loro hanno un possesso palla di qualità con giocatori bravi che hanno cercato di creare superiorità numerica. I nostri centrocampisti erano quasi sempre in ritardo su Paz e Da Cunha. Ma dopo il momento di difficoltà siamo riusciti a fare quel che dovevamo fare e penso che la vittoria sia meritata".