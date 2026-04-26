Sergio Conceiçao Jr: "Papà meritava più tempo col Milan. Non venne aiutato dalla società: ha fatto un buon lavoro"

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Oggi nella Juventus, uno degli avversari da tenere d'occhio sarà Francisco Conceicao, figlio dell'ex allenatore del Milan nella seconda metà della scorsa stagione. A Tuttosport ha parlato Sergio Jr, primogenito del tecnico e fratello maggiore del calciatore juventino: "Avrebbe meritato più tempo. In sei mesi ha giocato due finali: una l’ha vinta, l’altra non meritava di perderla. In campionato, da quando è arrivato lui, avrebbe chiuso quinto. I problemi che aveva mio padre sono gli stessi del Milan di quest’anno, mi dispiace perché se avesse cominciato la stagione credo che sarebbe andata diversamente".



Continua il primogenito di Sergio Conceicao: "Allegri è un grandissimo allenatore, tra i migliori in Italia e in Europa.

Ma i difetti da un anno all’altro sono più o meno gli stessi. Forse il problema del Milan non è il tecnico, semplicemente. Papà in sei mesi ha fatto un buon lavoro: da quando è arrivato ha giocato praticamente sempre ogni tre giorni, il tempo che ha avuto per allenare è stato poco. Non venne aiutato così tanto dalla società: a gennaio cambiarono tantissimi giocatori, forse troppi"