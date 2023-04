Serie A, 167 palloni recuperati da Bennacer: è il dato migliore di un rossonero

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono 167 i palloni recuperati in Serie A da Ismael Bennacer in ventiquattro partite complessive. Il centrocampista algerino si trova momentaneamente all'undicesimo posto di questa classifica, risultando come il primo giocatore rossonero per rendimento in questa statistica. Guardando sempre in casa Milan, subito dopo si sono piazzati Fikayo Tomori (150) e Theo Hernandez (147)