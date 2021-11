Serie A, 7 squalificati per un turno e due giornate ad Adrien Silva

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Due giornate di squalifica per il giocatore della Sampdoria Silva, ed altri sette fermati per una giornata: sono queste le decisioni del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite dell'11/a giornata del campionato di serie A. Una giornata di stop e 5mila euro di ammenda per il giocatore del Cagliari Martin Caceres. Squalificati per una giornata Theo Hernandez (Milan), Grigoris Kastanos (Salernitana), Kalidou Koulibaly (Napoli), Maxime Lopez (sassuolo), Tommaso Pobega (Torino), Petar Stojanovic (Empoli). Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 10mila euro a Josè Mourinho "per avere, al termine della gara, in prossimità dell'ingresso dello spogliatoio dell'Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose (ANSA).