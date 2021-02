Serie A, a Udine testato un badge per accelerare il rientro dei tifosi negli stadi

La partita di oggi tra Udinese e Fiorentina non sarà importante solo per le ambizioni di classifica delle due squadre, ma per il calcio in generale. Sarà infatti testata oggi, tra i presenti allo stadio Friuli di Udine, una nuova tecnologia dal nome RE-START, utile per segnalare tramite un tablet agli steward se due persone si avvicinano troppo per un tempo superiore ai 20 secondi. Un badge inoltre che permetterà nei giorni successivi all'eventuale tracciamento nel caso in cui dovesse essere riscontrata una positività tra le persone presenti allo stadio. Anche la FIGC segue con grande interesse questo progetto perché se dovesse funzionare potrebbe permettere presto al pubblico di rientrare negli impianti italiani.