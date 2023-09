Serie A, Atalanta-Cagliari 2-0: De Ketelaere titolare ed assistman

Nella vittoria dell'Atalanta sul Cagliari, con la dea che supera 2-0 i sardi, c'è anche lo zampino di Charles De Ketelaere. Il belga, partito da titolare e schierato da seconda punta, ha fornito a Lookman l'assist per il momentaneo 1-0.

Charles aveva trovato anche il gol quando la partita era ancora sullo 0-0, ma è stato annullato per fuorigioco di partenza proprio di Lookman. Per CDK 67 minuti totali in campo.