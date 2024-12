Serie A, Atalanta-Empoli 3-2: una doppietta di CDK vale l'undicesima vittoria consecutiva della Dea

Anche quando non brilla, anche quando non sembra implacabile come al solito, anche quando concede qualcosa in difesa. L'Atalanta pure se non è in serata vince. E questo può voler dire tanto. Gasperini si gode l'undicesima vittoria consecutiva grazie a De Ketelaere, che inventa la giocata del 3-2 all'86' dopo una partita sofferta. Prima il vantaggio dell'Empoli di Colombo, poi il pareggio proprio di CDK, in tuffo di testa. Il graffio di Lookman per il 2-1, il rigore di Esposito per il 2-2. Ma poi De Ketelaere inventa una magia. E Gasp vince ancora, augurando un buon Natale in vetta a tutti i tifosi orobici.

L'Atalanta dorme, Colombo ne approfitta. E si ferma Retegui

Gasperini, fin dai primi istanti, non è contento della sua Atalanta. E infatti dopo poco più di dieci minuti l'Empoli passa sfruttando una dormita difensiva della Dea, che perde Henderson su un fallo laterale. Tutto solo il centrocampista azzurro può guardare al centro e appoggiare a Colombo: deviazione vincente del ragazzo scuola Milan e 0-1 al Gewiss Stadium. Al 20' un'altra brutta notizia per Gasperini: oltre a non essere la solita Atalanta, la squadra perde anche Retegui per un problema muscolare alla coscia: al suo posto entra Zaniolo.

Non la solita Dea, ma ecco il pari

Fin qui una brutta Atalanta, ma a più di dieci minuti dall'intervallo arriva il pareggio contro l'Empoli: a segno Charles De Ketelaere. Nel momento più complicato, ecco la scossa che rimette in partita la squadra di Gasperini. Cross di Zappacosta, lavoro sporco di Zaniolo nel catturare l'attenzione della difesa e colpo di testa, in tuffo, del trequartista che firma l'1-1. Un altro ex Milan a segno. E col passare dei minuti la Dea torna a somigliare a quella di tutti i giorni, più rapida e pericolosa di quella vista nella prima mezzora. Su palla inattiva Djimsiti colpisce il palo, poco più tardi un altro brivido per Vasquez.

Il graffio di uno spento Lookman

Appena scoccano i minuti di recupero, Ademola Lookman decide di entrare in partita e ribalta il risultato. Col suo gol numero nove, fin qui, per il fresco Pallone d'Oro africano: cross al centro, sponda di Zaniolo, controllo e destro vincente del nigeriano per il 2-1. In una prima frazione di gioco complicata, in cui proprio Lookman era stato tra i peggiori, ecco il suo graffio: al 45' l'Atalanta è avanti.

Esposito di rigore, ma De Ketelaere manda in visibilio Bergamo

Come prevedibile, anche nella ripresa le emozioni non mancano. Perché all'inizio l'Atalanta pare prendere in mano finalmente il match, ma poi un contatto tra Djimsiti e Grassi vale il calcio di rigore (dopo un lunghissimo check e l'oon-field review): Esposito è freddissimo e fa 2-2. Allora la Dea torna ad essere opaca, anche un po' squilibrata. Serve una giocata a dare la scossa. Ci prova Samardzic, entrato al posto di Lookman, ma niente. De Ketelaere, preferito proprio al nigeriano al momento del cambio, invece sì: una magia dell'ex Milan, da fuori area dopo un doppio dribbling, vale il 3-2 che manda in visibilio il Gewiss Stadium. E i tre punti che vogliono una dire una cosa importante: un'altra settimana in vetta.