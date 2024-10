Serie A, cambiano data e programmazione tv di due partite della 12^ giornata

La Serie A ha reso note due modifiche al programma di orari e schedulazione televisiva di due partite inserite nella 12^ giornata di Serie A, su richiesta espressa fatta pervenire dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Lecce-Empoli di venerdì 8 novembre alle ore 20:45 sarà dunque trasmessa in co-esclusiva su Sky e DAZN invece che solo su quest'ultima emittente, mentre c'è un cambio di orario per Venezia-Parma. La sfida del Penzo sarà infatti giocata sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00 invece che venerdì 8 alle 18:30 e sarà trasmessa solo su DAZN e non anche su Sky.

Ecco il programma completo fino al 18° turno:

8ª GIORNATA

21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-MONZA DAZN/SKY

9ª GIORNATA

25/10/2024 Venerdì 18.30 UDINESE-CAGLIARI DAZN/SKY

25/10/2024 Venerdì 20.45 TORINO-COMO DAZN

26/10/2024 Sabato 15.00 NAPOLI-LECCE DAZN

26/10/2024 Sabato 18.00 BOLOGNA-MILAN DAZN

26/10/2024 Sabato 20.45 ATALANTA-HELLAS VERONA DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 12.30 PARMA-EMPOLI DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-GENOA DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 MONZA-VENEZIA DAZN

27/10/2024 Domenica 18.00 INTER-JUVENTUS DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-ROMA DAZN

10ª GIORNATA

29/10/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-BOLOGNA DAZN/SKY

29/10/2024 Martedì 18.30 LECCE-HELLAS VERONA DAZN

29/10/2024 Martedì 20.45 MILAN-NAPOLI DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 EMPOLI-INTER DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 VENEZIA-UDINESE DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 ATALANTA-MONZA DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 JUVENTUS-PARMA DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 18.30 GENOA-FIORENTINA DAZN

31/10/2024 Giovedì 20.45 COMO-LAZIO DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 20.45 ROMA-TORINO DAZN

11ª GIORNATA

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA-LECCE DAZN

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE-JUVENTUS DAZN

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA-MILAN DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI-ATALANTA DAZN

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-FIORENTINA DAZN

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA-ROMA DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 20.45 INTER-VENEZIA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-COMO DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA-GENOA DAZN

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN/SKY