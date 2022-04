MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta oggi il sito di Sky Sport il Milan è la squadra che è stata per più giornate in testa alla classifica di Serie A. Nello specifico i rossoneri sono stati in cima alla graduatoria per ben 10 giornate in solitaria e 6 assieme al Napoli. A seguire l'Inter con 8 giornate, che non ha mai condiviso la testa con i rossoneri.