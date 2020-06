Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 12 punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 27 giornate di Serie A. La Juventus nell'ultimo turno ha allungato in vetta alla classifica, ma ha comunque nove punti in meno rispetto alla passata stagione. Saldo positivo per tutte le inseguitrici: +17 Lazio, +8 Inter.

L'Atalanta che ieri ha battuto la Lazio ha dieci punti in più rispetto alla passata stagione, -15 per il Napoli che nonostante la risalita paga la disastrosa prima parte di stagione. Saldo negativo anche per Milan, Torino e Sampdoria. Di seguito il dato.

Juventus 66 punti (-9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 27 giornate)

Lazio 62 (+17)

Inter 58 (+8)

Atalanta 54 (+10)

Roma 48 (+1)

Napoli 42 (-15)

Milan 39 (-12)

Parma 39 (+6)

Hellas Verona 38 (in Serie B)

Cagliari 35 (+8)

Bologna 34 (+13)

Sassuolo 33 (+1)

Torino 31 (-13)

Fiorentina 31 (-6)

Udinese 28 (+3)

Sampdoria 26 (-13)

Genoa 25 (-5)

Lecce 25 (in Serie B)

SPAL 18 (-5)

Brescia 17 (in Serie B)