Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha cinque punti in meno di un anno fa

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto in attesa dei due posticipi del lunedì. Il Napoli primo in classifica rispetto alla scorsa stagione ha due punti in meno, mentre l'Atalanta seconda in graduatoria ne ha sei in più. Saldo negativo per le milanesi, nonostante le recenti vittorie: -5 Milan, -3 Inter. La Juventus grazie all'ultimo successo nel derby ha uno score leggermente migliore rispetto a quello di un anno fa: +1. Di seguito il dato complessivo.

Napoli 26 punti (-2 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 10 giornate)

Atalanta 24 (+6)

Milan 23 (-5)

Lazio 21 (+4)

Udinese 21 (+10)

*Roma 19 (+3)

Inter 18 (-3)

Juventus 16 (+1)

Sassuolo 12 (-2)

Empoli 11 (-1)

Torino 11 (=)

Salernitana 10 (+3)

Monza 10 (in Serie B)

*Fiorentina 9 (-6)

Spezia 9 (+1)

*Lecce 7 (in Serie B)

Bologna 7 (-5)

Hellas Verona 5 (-7)

Cremonese 4 (in Serie B)

*Sampdoria 3 (-6)

*=Confronto con le prime 9 giornate della Serie A 2021/22