Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha quattro punti in meno di un anno fa

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Classifiche a confronto al termine del girone d'andata di Serie A. Il Napoli in fuga ha undici punti in più rispetto alla scorsa stagione. Negativo il saldo delle due squadre milanesi: -4 il Milan, addirittura -9 l'Inter. Al contrario, sorridono le due squadre capitoline: +6 Lazio, +5 Roma. Ecco il dato.

Napoli 50 punti (+11 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 19 giornate)

Milan 38 (-4)

Lazio 37 (+6)

Inter 37 (-9)

Roma 37 (+5)

Atalanta 35 (-3)

Udinese 28 (+8)

Torino 26 (+1)

Empoli 25 (-2)

*Juventus 23 (-11)

Fiorentina 23 (-9)

Bologna 23 (-4)

Monza 22 (in Serie B)

Lecce 20 (in Serie B)

Spezia 18 (+2)

Salernitana 18 (+7)

Sassuolo 17 (-7)

Hellas Verona 12 (-12)

Sampdoria 9 (-11)

Cremonese 8 (in Serie B)

*=Squadra penalizzata di 15 punti