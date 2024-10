Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha sette punti in meno di un anno fa

vedi letture

Classifiche a confronto dopo le prime sette giornate di campionato. Un anno fa Rudi Garcia alla seconda sosta stagionale era in discussione: quest'anno invece, con Antonio Conte in panchina, il Napoli è tornato a primeggiare anche se il confronto con la scorsa stagione fino a questo momento recita 'solo' +2. Male le milanesi: l'Inter di Simone Inzaghi ha quattro punti in meno, addirittura sette il Milan che non sembra affatto giovare del passaggio da Stefano Pioli a Paulo Fonseca.

Leggermente negativo il confronto della Juventus: -1. Va peggio all'Atalanta e alla Fiorentina nonostante gli ultimi successi: -3 e -4. In positivo spiccano il +6 della Lazio di Baroni, il +9 dell'Udinese di Runjaic e il +7 dell'Empoli di D'Aversa. Bene anche il Cagliari, un anno fa di questi tempi fanalino di coda, male sia il Lecce che il Monza. Di seguito il dato.

Napoli 16 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo sette giornate)

Inter 14 (-4)

Juventus 13 (-1)

Lazio 13 (+6)

Udinese 13 (+9)

Milan 11 (-7)

Torino 11 (+2)

Atalanta 10 (-3)

Roma 10 (+2)

Empoli 10 (+7)

Fiorentina 10 (-4)

Hellas Verona 9 (+1)

Bologna 8 (-2)

Como 8 (in Serie B)

Parma 6 (in Serie B)

Cagliari 6 (+4)

Lecce 5 (-6)

Genoa 5 (-3)

Monza 4 (-5)

Venezia 4 (in Serie B)