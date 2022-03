Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha tre punti in più di un anno fa

Fonte: tuttomercatoweb.com

Classifiche a confronto dopo 30 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Milan di Pioli, attuale capolista, ha tre punti in più. Saldo positivo anche per il Napoli secondo in graduatoria: +4. Crollata invece l'Inter: la squadra di Inzaghi - al confronto con quella di Conte - dopo 29 partite ha ben 11 punti in meno. Nessuno fin qui ha fatto peggio dei nerazzurri, ecco il dato.

Milan 66 punti (+3 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 30 giornate)

Napoli 63 (+4)

*Inter 60 (-11)

Juventus 59 (-3)

Roma 51 (-3)

*Atalanta 51 (-7)

Lazio 49 (-7)

*Fiorentina 47 (+17)

Sassuolo 43 (=)

Hellas Verona 42 (+1)

*Torino 35 (+10)

Empoli 33 (in Serie B)

*Bologna 33 (-1)

**Udinese 30 (-3)

Sampdoria 29 (-7)

Spezia 29 (-3)

Cagliari 25 (+3)

*Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 22 (-10)

**Salernitana 16 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 29 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 28 giornate della Serie A 2020/21