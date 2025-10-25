Serie A, Cremonese-Atalanta 1-1: al primo gol di Vardy risponder Brescianini

© foto di www.imagephotoagency.it
di Manuel Del Vecchio

Cremonese e Atalanta si spartiscono la posta in palio nel derby lombardo di questa sera a Cremona. Succede tutto nella ripresa, con Vardy che trova il gol del vantaggio e il suo primo gol in Serie A. All'inglese risponde Brescianini con un gran gol al volo: ennesimo pareggio per l'Atalanta, prossimo avversario del Milan.

Da segnalare un'altra buona partita di Filippo Terracciano, in prestito dal Milan. Il difensore ha salvato un gol fatto da Lookman con un intervento quasi estremo: si è buttato a peso morto sul pallone per fare da scudo con la propria schiena e salvare la porta della Cremonese.