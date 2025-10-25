Marinozzi: ”Grande rammarico dopo il primo gol. Vi spiego perchè…”

All'interno dell'ultimo video del suo canale YouTube, Andrea Marinozzi ha analizzato tatticamente la partita andata in scena a San Siro tra Milan e Pisa. Queste le sue parole:

"Inizialmente Gilardino aveva messo Tramoni in marcatura su Modric e lasciava libero De Winter di impostare, infatti il primo quarto d'ora Modric sbaglia, commette degli errori, e cerca di allontanarsi dalla sua marcatura. Il Milan capisce che la strada da percorre allora è a destra con De Winter porta palla superando ampiamente la metà campo. Le marcature studiate da Gilardino però non riescono a mantenere al meglio la catena destra del Milan con Fofana, Saelemaekers e De Winter che riuscivano a uscire bene. Dopo il gol infatti cambia la marcatura, Tramoni va a sinistra e ostacola De WInter, formando un 5-4-1. De Winter non ha più la strada libera ma ce l'ha Modric che da qui sale in cattedra. È da questo momento che il Milan doveva fare di più, crea pochissimo il primo tempo con un enorme vantaggio in costruzione. Crea solo lo 0.35 di expected gol. È qui il rammarico del Milan".