Serie A Femminile, il programma della 11^ giornata: domenica alle 15 Juventus-Milan

Con l’ultima giornata del girone d’andata si chiude anche il 2021 della Serie A femminile presenta una serie di derby mai vista. Aprirà quello campano, che vale un pezzo di salvezza, a cui faranno seguito quello capitolino, prima assoluta in massima serie, e quello ormai classico fra toscane. Ma non solo perché ci saranno anche due scontri al vertice che potrebbero ridisegnare le prime posizioni.

Ad aprire la giornata del sabato sarà Pomigliano-Napoli con le prime che hanno tre punti di vantaggio sulle seconde e attualmente sarebbero virtualmente salve grazie al quart’ultimo posto. Una sfida che nessuna delle due può fallire e dove anche un pari potrebbe essere ben accetto. Seguirà la sfida fra un Hellas che ancora non ha vinto in stagione, ed è scivolato all’ultimo posto, e una Sampdoria sorprendente che guida la truppa in lotta per la salvezza, ma potrebbe accusare il contraccolpo dei guai del presidente Ferrero.

Alle 14:30 di scena andrà invece la sfida fra l’Inter e il Sassuolo: le nerazzurre arrivano alla gara galvanizzate dalla vittoria nel derby e puntano all’aggancio delle neroverdi che invece vorranno reagire dopo la sconfitta subita per mano della Juventus nell’ultimo turno. Gara che si preannuncia spettacolare e ricca di gol. Domenica pomeriggio invece il Milan proverà a sgambettare la Juventus già campione d’inverno e imbattuta da tempo immemore. Per la squadra di Ganz sarebbe l’occasione migliore non solo per riaprire il campionato e tenere il passo per il secondo posto, ma anche per scrollarsi di dosso la sconfitta nel derby e qualche dissidio nello spogliatoio.

Potrebbe approfittare di questi due scontri la Roma che all’ora di pranzo della domenica sfiderà la Lazio nel derby. Una Lazio reduce dalla prima vittoria in stagione e vogliosa di ripetersi contro le cugine nonostante le giallorosse partano nettamente favorite soprattutto dopo aver recuperato tutti gli effettivi. Chiude l’altro derby, quello toscano fra Empoli e Fiorentina che questa volta non mette in palio punti per l’alta classifica, ma preziosi per la corsa salvezza con le due squadre che stanno rendendo sotto le attese e sono pienamente invischiate nei bassifondi della classifica.

Il programma dell’11ª giornata

Sabato 11 dicembre

Pomigliano-Napoli 12:30 (diretta su TimVision)

Hellas Verona-Sampdoria 14:00 (diretta su TimVision)

Inter-Sassuolo 14:30 (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domenica 12 dicembre

Roma-Lazio 12:30 (diretta su TimVision)

Empoli-Fiorentina 14:30 (diretta su TimVision)

Juventus-Milan 15:00 (diretta su TimVision)

La classifica: Juventus 30, Sassuolo 24, Roma 22, Milan 22, Inter 21, Sampdoria 13, Fiorentina 12, Empoli 11, Pomigliano 10, Napoli 7, Lazio 3, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici:

7 reti: Valentina Giacinti (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina)

6 reti: Sofia Cantore (Sassuolo), Karin Lundin (Fiorentina)

5 reti: Cristiana Girelli (Juventus), Asia Bragonzi (Empoli)

4 reti: Lana Clelland (Sassuolo), Annamaria Serturini (Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Lineth Cedeno (Hellas Verona), Adriana Martin (Lazio), Ajara Nchout Njoya (Inter), Stefania Tarenzi (Sampdoria)