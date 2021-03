Serie A femminile, Juventus-Milan di domenica può valere lo Scudetto

Questo fine settimana la Serie A femminile potrebbe chiudersi definitivamente o riaprirsi regalando un grande finale di stagione a tutti gli appassionati. Domenica infatti andrà di scena la sfida fra Juventus e Milan, prima e seconda forza del campionato separate da appena tre punti, quelli conquistati dalle bianconere nella gara d'andata finita 1-0. Sarà la sfida fra i due migliori attacchi del campionato (43 a 35 a favore della squadra piemontese) e delle migliori difese (appena sette i gol subiti da entrambe in 14 gare), ma anche fra le due attaccanti di punta della nostra Nazionale come Cristiana Girelli e Valentina Giacinti che occupano i primi due posti nella classifica delle capocannonierie del campionato. Una sfida di altissimo livello a cui manca solo l'adeguato palcoscenico perché se all'andata si giocò a San Siro questa volta saranno i campi di Vinovo a ospitare il big match a causa dell'impegno casalingo della squadra maschile al J Stadium. Un peccato perché questa sfida avrebbe meritato il miglior palcoscenico possibile. Se la Juventus dovesse vincere questa sfida la questione Scudetto sarebbe virtualmente chiusa, altrimenti il discorso resterebbe aperto fino a fine anno.

L'altra grande sfida di questo turno è quella fra il Sassuolo terzo e la Fiorentina quinta: le viola, reduci dalla sconfitta di Manchester contro il City in UWCL, non hanno molto da chiedere al campionato se non di chiudere in maniera dignitosa una stagione al di sotto delle aspettative e che ha il sapore di fine ciclo, il Sassuolo invece vuole non solo rafforzare il terzo posto, ma anche provare, in caso si scivolone del Milan, di sognare un secondo posto che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo. In chiave podio c'è ovviamente anche la Roma che farà visita a un Hellas che non può fare regali vista una salvezza ancora tutta da conquistare. Le giallorosse vivono però un momento di grande forma, quattro vittorie di fila, e hanno intenzione di continuare a crescere e magari insidiare la terza posizione delle neroverdi emiliane.

Se l'Hellas se la vedrà contro la Roma alle altre rivali per la salvezza non andrà meglio. Il San Marino Academy infatti andrà a far visita alla Florentia San Gimignano galvanizzata dal primo derby vinto e che ha nel Santa Lucia, seppur senza pubblico, un punto di forza nel suo inseguimento al titolo di migliore toscana della Serie A. Le Titane hanno però dimostrato di avere carattere e di stare bene e proveranno a strappare punti preziosi per la corsa salvezza. Impegno in terra toscana anche per il fanalino di coda Pink Bari che va a Empoli, contro una squadra in leggera flessione, per provare a muovere una classifica ferma alla prima giornata. Le pugliesi se vogliono ambire a un'altra salvezza devono far punti anche su un campo difficile come quello delle azzurre. Infine il Napoli che andrà a far visita all'Inter, una squadra che ha poco da dire al suo campionato, ma che certamente non ha intenzione di rendere facile le cose alla squadra partenopea che, come la Pink, ha necessità di muovere la classifica per non dire addio alla A dopo appena un anno.

Sabato 6 Marzo

Florentia San Gimignano-San Marino Academy 12:30 (TIMVISION)

Hellas Verona Women-Roma 12:30 (TIMVISION e SKY)

Domenica 7 Marzo

Juventus-Milan 12:30 (TIMVISION e SKY)

Inter-Napoli 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Pink Bari 14:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Fiorentina 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 42, Milan 39, Sassuolo 31, Roma 25, Fiorentina 23, Florentia San Gimignano 22, Empoli 20, Inter 17, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Napoli 4, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 16, Giacinti (Milan) 12, Sabatino (Fiorentina) 11, Dowie (Milan) 9, Dubcova (Sassuolo) 8, Pirone (Sassuolo) 8, Lazaro (Roma) 8, Polli (Empoli) 7, Serturini (Roma) 7, Barbieri (San Marino Academy) 7, Marinelli (Inter) 6, Bragonzi (Hellas Verona) 6, Bugeja (Sassuolo) 6