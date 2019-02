Serie A Femminile, la classifica: Milan a due punti dalla Juve, c'è lo scontro diretto

Dopo l'importantissimo successo per 2-0 contro l'Hellas Verona, il Milan accorcia in vetta e si porta a meno due dalla capolista Juventus. Ecco la classifica della Serie A Femminile, che al prossimo turno vedrà lo scontro diretto fra bianconere e rossonere: Juventus Women 41, Fiorentina 40, Milan 39, Roma 29, Florentia 23, Mozzanica 20, Sassuolo 19*, Tavagnacco 17, Verona 16, Valpolicella 13, Bari 8*, Orobica 5.

*una partita in meno