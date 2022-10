Serie A Femminile, Milan-Juventus: la formazione ufficiale delle rossonere

MilanNews.it

Maurizio Ganz ha diramato la formazione ufficiale delle rossonere in occasione del big-match di oggi, alle 14:30, contro la Juventus. Ecco, di seguito, le scelte del tecnico del Diavolo per la gara valida per la settima giornata di campionato:

MILAN (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Soffia, Grimshaw, Adami, Dubcova, Bergamaschi; Piemonte, Asllani. All.: Ganz.