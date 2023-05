Serie A femminile, si è chiusa la stagione: Roma campione, Milan terzo

MilanNews.it

L’ultima domenica della Serie A Tim 22/23 ha emesso l’ultimo verdetto: salvezza diretta per la Sampdoria e Pomigliano ai play-off per mantenere un posto nel massimo campionato 23/24. Nelle altre sfide vincono la Juventus, il Sassuolo e il Milan, che chiude la stagione al terzo posto in classifica.

Allo stadio comunale “Palma di Campania”, cornice dello scontro più atteso degli ultimi 90’ di campionato, festeggia la Sampdoria di Mango, che batte il Pomigliano, lo scavalca in classifica e – in virtù del terzultimo posto conquistato – si aggiudica la permanenza nella massima competizione per la stagione 23/24.

Negli ultimi due match stagionali di Poule Scudetto sorridono invece a Juventus e Milan, che battono rispettivamente 5-2 la Roma neo Campione d’Italia e 1-0 l’Inter. Seconda vittoria in quattro derby disputati in questo campionato invece per il Milan di Ganz, che passa 1-0 in casa dell’Inter e chiude la stagione al terzo posto in classifica a 44 punti, a +2 sulla Fiorentina e a +5 sulle nerazzurre, ultime nella graduatoria di Poule Scudetto a quota 39.

POULE SCUDETTO – Risultati della 10ª giornata

Inter-Milan 0-1

75’ Grimshaw (M)

Juventus-Roma 5-2

16’ Nyström (J), 22’ Girelli (J), 40’ Cernoia (J), 54’ Cantore (J), 70’ Minami (R), 75’ Haug (R), 79’ Pedersen (J)

Riposa: Fiorentina

CLASSIFICA POULE SCUDETTO

Roma 67

Juventus 54

Milan 44

Fiorentina 42

Inter 39

POULE SALVEZZA – Risultati della 10ª giornata



Pomigliano-Sampdoria 2-4

33’ Tarenzi (S), 40’ De Rita (S), 43’ Tarenzi (S), 71’ Bragonzi (P), 85’ Corelli (P), 90’+5’ Bonfantini (S)

Sassuolo-Como 2-1

36’ Brignoli (S), 63’ Clelland (S), 90’+4’ Stapelfeldt (C)

Riposa: Parma

CLASSIFICA POULE SALVEZZA

Sassuolo 38

Como 25

Sampdoria 21

Pomigliano 21

Parma 16