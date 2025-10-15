Serie A, Gabbia guida la classifica dei lanci lunghi completati dopo le prime sei giornate

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni numeri e statistiche individuali dopo le prime sei giornata di campionato: "Sono otto i protagonisti capaci fin qui di mettere a segno una doppietta: Cancellieri, Pellegrino, Pulisic, De Ketelaere, Krstovic, Belotti, Calhanoglu e Thuram. E se Lorran del Pisa ha firmato il primo gol in Serie A dopo appena 10 minuti dal debutto, è invece Francesco Camarda, classe 2008, a prendersi un posto speciale sul palco: a 17 anni e 202 giorni, con la rete allo scadere al Bologna, è il più giovane marcatore di questo campionato.

In costruzione, nessuno ha giocato più palloni con precisione di Modric, leader assoluto con 380 passaggi completati, davanti ai difensori Solet (373) e Di Lorenzo (359). Gabbia (60) guida la classifica dei lanci lunghi completati, seguito da Solet (51) e dal trio Modric, Rrahmani e Bastoni (49). Un dato emblematico dello stato della Fiorentina riguarda Kean, che risulta il giocatore che finisce più spesso in fuorigioco, ben 10 volte, il doppio rispetto a Laurienté, Estupinan e Orsolini.