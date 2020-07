Terminato il 29^ turno di Serie A sono arrivate anche le decisioni del Giudice Sportivo: da segnalare le sanzioni per Caicedo, ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato, e Immobile. ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato. Entrambi salteranno la prossima partita contro il Milan per squalifica.