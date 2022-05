Serie A, giudice sportivo: un turno di squalifica ad Ampadu del Venezia

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Dopo il recupero di serie A tra Salernitana e Venezia il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Ampadu (Venezia), espulso per doppia ammonizione, la prima per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e la seconda per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. La Salernitana ha ricevuto un'ammenda di 3.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 1' del secondo tempo, lanciato un bottiglietta di plastica semi piena sul terreno di gioco". (ANSA).