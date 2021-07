Serie A, "Green pass" per aumentare subito la capienza degli stadi

Il green pass per riaprire gli stadi. Domani il Cts e il Governo dovrebbero dettare le linee guida in vista della ripresa del campionato e il certificato potrebbe essere il mezzo giusto per aumentare da subito la capienza dei nostri impianti. Quasi impossibile pensare a una riapertura totale per la prima giornata prevista per il weekend del 21-22 agosto, ma l'idea sarebbe quella di alzare subito la percentuale dall'attuale 25% al 50%. Rendere il green pass necessario per entrare allo stadio avrebbe poi anche un altro potenziale effetto, ovvero quello di dare una spinta alle vaccinazioni della categoria tra i 20 e i 30 anni e di quella tra i 30 e i 40, attualmente ancora indietro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.